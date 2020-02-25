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"Начало конца": ураган в Николаеве "развесил" на деревьях мусор (видео)

25 февраля, 09:18

Ветер поднял в воздух тонны отходов

В Николаевской области непогода натворила немало беды – на полигоне твердых бытовых отходов ураган поднял в воздух тонны мусора и развесил их на деревья. Впечатляющее видео в Facebook опубликовал Владимир Мухин.

"Это начало конца! Ураганный ветер поднял в воздух тонны мусора. Человечество запрограммировано на самоуничтожение!", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ураганный ветер снес палаточный городок ВСУ под Николаевом. Тут порывы ветра достигали 38 метров в секунду.

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Кроме того, 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

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Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пунктов в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

Также мы писали, что ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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