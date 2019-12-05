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Изнасилование водителя трамвая в Запорожье: суд вынес приговор преступнику

5 декабря, 09:50

Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления

/ Фото: Pixabay

В Запорожье Шевченковский районный суд объявил приговор мужчине, который ограбил и изнасиловал водителя трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Шевченковского районного суда г. Запорожья от злоумышленника признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 152, ч.2 ст. 186 УК Украины, и назначено уголовное наказание в виде 9 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, преступление произошло в Запорожье вечером 30 апреля. 40-летняя водитель рассказала, что на остановке в пустой трамвай зашел неизвестный, сразу же начал ей угрожать физической расправой и потребовал, чтобы она остановила вагон.

"После остановки мужчина начал бить женщину бутылкой по голове, отобрал у пострадавшей сумку с деньгами, после чего изнасиловал ее", – рассказали в полиции.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

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