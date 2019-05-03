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В Запорожье вагоновожатую изнасиловали прямо в трамвае

3 мая, 15:27

Подозреваемый вначале скрылся, выпрыгнув с третьего этажа, но все же был задержан

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины-водителя трамвая.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление было совершено вечером 30 апреля – приняв сообщение об ограблении в трамвае, патрульные прибыли на место происшествия.

40-летняя водитель рассказала, что на остановке в пустой трамвай зашел неизвестный, сразу же начал ей угрожать физической расправой, и потребовал, чтобы она остановила вагон.

"После остановки мужчина начал бить женщину бутылкой по голове, отобрал у пострадавшей сумку с деньгами, после чего изнасиловал ее", – говорится в сообщении.

Потерпевшая назвала полицейским приметы насильника и вскоре копы установили, что им может быть 33-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Патрульные прибыли по месту жительства подозреваемого, однако он выпрыгнул с 3-го этажа дома и сбежал. На следующий день, 1 мая, подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось, что в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку

Также напомним, что в Киеве 1 апреля около четырех часов утра житель столицы сообщил в полицию о том, что во дворе дома он услышал крики неизвестной ему женщины, возле которой находились двое парней. На место инцидента приехали патрульные и задержали молодых людей. Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание, а очнулась уже по приезде сотрудников полиции, однако без белья и с признаками изнасилования.

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Тег трамвай, Запорожье, грабитель, изнасилование, насильник, подозреваемый

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