Кафе-наливайка в жилом доме: почему их не закрывают и кому жаловаться

От соседства таких "генделей" страдают не только жители дома, но и весь район

Кафе-наливайка прямо в жилом доме. Такие есть чуть ли не в каждом дворе по всей стране. Мимо них даже просто проходить иногда опасно – из-за пьяных ссор и драк. Почему от них почти невозможно избавиться, на примере одного из таких "ночных ларьков" в Запорожье, разбирались корреспонденты новостей "Сегодня".

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Знакомая картина: мужчина лежит на земле, приехавшие на вызов врачи скорой констатируют – потерял сознание из-за большого количества спиртного. Иногда вместо мужчины на земле лежит женщина. Жители девятиэтажки в Запорожье сняли на свои телефоны целую коллекцию таких видео. Персонажи разные, но место – неизменное: кафе на первом этаже их дома.

"Скорая приезжает по два раза в день. По два раза! Если больной человек где-то там, то к нему не приедут. А к этим приезжают и их грузят", – переживают местные.

Забегаловке уже несколько лет, завсегдатаев привлекает дешевая водка. А жителям дома – нет покоя. К тому же, жалуются, что повар пользуются в помещении газовыми баллонами. А еще здесь каждый день драки.

"Один раз, в том году, буквально в ноябре избили по голове мальчика. И не довезли до больницы – он умер. Мы обращались, вот у нас письмо, заявление. В райадминистрацию мы обращались, в полицию обращались", – говорят жители дома.

В мэрии ситуацию не комментируют, но проверить заведение полицию все же отправили. Правоохранители осмотрели кафе и оштрафовали продавщицу за нарушение правил торговли, сообщили в пресс-службе областной полиции. А юристы уверены, что заведение все же можно закрыть. По крайней мере, за газовые баллоны.

"Предприятие общественного питания может размещать эти баллоны только с внешней стороны стены дома, в котором расположена кухня", – объясняет адвокат Иван Шумейко.

Тем временем жители девятиэтажки готовят очередную жалобу в мэрию и надеются на то, что их наконец-то услышат.

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Напомним, ранее жители Запорожья били тревогу из-за наливайки с алкоголем кустарного производства, расположившейся совсем рядом с детской площадкой. При этом неподалеку находился полицейский участок, но там незаконной торговли не замечали.

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