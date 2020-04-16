Коронавирус в Запорожской области: где больше всего заразившихся

В Запорожской области по состоянию на утро 16 апреля зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины, случаи заражения выявлены в следующих городах и районах:

Запорожье – 56 человек;

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Мелитополь – 29 человек;

Бердянск – 3 человека;

Энергодар – 6 человек;

Васильевский район – 2 человека;

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Запорожский район – 3 человека;

Мелитопольский район – 8 человек;

Новониколаевский район – 1 человек;

Ореховский район – 3 человека;

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Пологовский район – 1 человек;

Токмакский район – 1 человек;

Каменско-Днепровский район – 1 человек;

Акимовский район – 1 человек.

В частности, 15 инфицированных недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), 62 – контактировали с зараженными. Источники инфекции по 38 больным не установлено.

"В больницы госпитализированы 39 человек: в областной инфекционной больнице находится 20 человек, в Запорожской городской больнице №6 – 1 человек, в инфекционной больнице г. Мелитополя – 12 человек, в Бердянском ТМО – 1 человек, в Пологовской многопрофильной больнице интенсивного лечения – 2, в Днепрорудненской городской больнице – 3. Амбулаторно лечатся 62 больных с коронавирусной инфекцией. Все больные изолированы (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали в Запорожской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области за сутки было выявлено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID-19 обнаружен у жителей Харькова, Змиевского, Красноградского, Лозовского и Валковского районов.

Всего в Украине коронавирус выявили у 4161 человека.

О том, какие страны уже ослабили карантин после вспышки коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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