Коронавирус в Запорожской области: где больше всего заразившихся

В Запорожской области по состоянию на утро 16 апреля зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Как сообщает Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины, случаи заражения выявлены в следующих городах и районах:
Запорожье – 56 человек;
Мелитополь – 29 человек;
Бердянск – 3 человека;
Энергодар – 6 человек;
Васильевский район – 2 человека;
Запорожский район – 3 человека;
Мелитопольский район – 8 человек;
Новониколаевский район – 1 человек;
Ореховский район – 3 человека;
Пологовский район – 1 человек;
Токмакский район – 1 человек;
Каменско-Днепровский район – 1 человек;
Акимовский район – 1 человек.
В частности, 15 инфицированных недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), 62 – контактировали с зараженными. Источники инфекции по 38 больным не установлено.
"В больницы госпитализированы 39 человек: в областной инфекционной больнице находится 20 человек, в Запорожской городской больнице №6 – 1 человек, в инфекционной больнице г. Мелитополя – 12 человек, в Бердянском ТМО – 1 человек, в Пологовской многопрофильной больнице интенсивного лечения – 2, в Днепрорудненской городской больнице – 3. Амбулаторно лечатся 62 больных с коронавирусной инфекцией. Все больные изолированы (госпитализированы), им оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали в Запорожской ОГА.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области за сутки было выявлено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, COVID-19 обнаружен у жителей Харькова, Змиевского, Красноградского, Лозовского и Валковского районов.
Всего в Украине коронавирус выявили у 4161 человека.
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