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Коронавирус в Запорожской области: где и сколько людей заболели

22 апреля, 11:34

Руслан Ровик

Инфекцию нашли в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре и Бердянске

В Запорожской области врачи подтвердили 141 случай заболевания коронавирусом, еще 10 подозрений проверяются.

Такие данные по состоянию на утро 22 апреля сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, добавив, что в регионе зафиксировали три летальных исхода, выздороветь удалось 20 людям.

Также сообщается, что COVID-19 был обнаружен у 71 человека в Запорожье, в Мелитополе – 32 случая; в Бердянске – у пяти человек; и в Энергодаре – у 11 человек.

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Медики госпитализировали 44 заболевших. В областной инфекционной больнице – 24 пациента, городской детской больнице №5 – два человека, в инфекционной больнице Мелитополя – девять человек, Бердянском территориальнор медицинском объединении – один человек, в Пологовской многопрофильной больнице интенсивного лечения – двое, в Днепрорудненской городской больнице – шесть человек.

Амбулаторно лечатся 74 заболевших. Все они изолированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, было зарегистрировано 10 новых случаев подозрения на COVID-19, которые проверяют лабораторно.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожье COVID-19 унес жизнь директора местного рынка. 65-летний мужчина скончался в больнице ночью 14 апреля.

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Всего же по Украине 22 апреля было зафиксировано 6592 случая заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки – 467 инфицирований.

Отметим, что ряд уже стран начинают выходить из карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Запорожье Бердянск Мелитополь запорожская область энергодар коронавирус

Источник: Сегодня

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