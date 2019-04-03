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Крупнейший университет Запорожья переименовали

Сегодня, 11:41

Национальный технический университет стал Запорожской политехникой

Запорожская политехника
Запорожская политехника.
Крупнейший университет Запорожья переименовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46f/6a6/5ca46f6a63878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46f/6a6/5ca46f6a63878.jpg Запорожье Национальный технический университет стал Запорожской политехникой

Согласно решению Министерства образования и науки Украины, Запорожский национальный технический университет был переименован в Национальный университет "Запорожская политехника". Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Переименовать Запорожский национальный технический университет в Национальный университет "Запорожская политехника", – говорится в приказе министра Лилии Гриневич, который был подписан 1 апреля.

Ректору университета предстоит представить на утверждение Устав в новой редакции и "осуществить предусмотренные законодательством действия, связанные с переименованием учреждения высшего образования".

Стоит отметить, что в Запорожской политехнике учатся более 13 тысяч студентов, в университете работает военная кафедра, которая одновременно с обучением на дневной форме готовит офицеров запаса. При университете создано шесть институтов, 12 факультетов, 60 кафедр, в его распоряжении – девять учебно-лабораторных корпусов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.

Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографики с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

Также мы писали о том, что в Херсоне, после решения переименовать улицу в центре города именем погибшей активистки Екатерины Гандзюк в горсовете произошли стычки сторонников и противников такого переименования.

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Тег Запорожье, университет, переименование

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