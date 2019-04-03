Крупнейший университет Запорожья переименовали
Национальный технический университет стал Запорожской политехникой
Согласно решению Министерства образования и науки Украины, Запорожский национальный технический университет был переименован в Национальный университет "Запорожская политехника". Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
"Переименовать Запорожский национальный технический университет в Национальный университет "Запорожская политехника", – говорится в приказе министра Лилии Гриневич, который был подписан 1 апреля.
Ректору университета предстоит представить на утверждение Устав в новой редакции и "осуществить предусмотренные законодательством действия, связанные с переименованием учреждения высшего образования".
Стоит отметить, что в Запорожской политехнике учатся более 13 тысяч студентов, в университете работает военная кафедра, которая одновременно с обучением на дневной форме готовит офицеров запаса. При университете создано шесть институтов, 12 факультетов, 60 кафедр, в его распоряжении – девять учебно-лабораторных корпусов.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.
Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографики с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.
Также мы писали о том, что в Херсоне, после решения переименовать улицу в центре города именем погибшей активистки Екатерины Гандзюк в горсовете произошли стычки сторонников и противников такого переименования.
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