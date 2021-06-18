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Легендарный кран "Захарий" построит мосты в Запорожье

18 июня 2021 10:31

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Плавучий кран, который пять лет "работал" в Турции, зимой этого года вернулся в Украину и занят на объектах "Большой стройки"

В ближайшие дни крупнейший в Европе плавкран LK-800 "Захарий" возобновит свою работу на строительстве мостов в Запорожье, которые являются флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Об этом сообщает Запорожская ОГА.

В настоящее время на строительной площадке в районе Кривой бухты уже собраны 6 пролетных секций, каждая весом примерно по 800 тонн, которые "Захарий" начнет устанавливать на опоры вантового моста сразу же по прибытию в Запорожье после ремонта. Первую такую секцию плавкран установил в апреле, а в начале мая, получив повреждение о подводную скалу, был отправлен на ремонт.

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Всего на вантовом мосту в обоих направлениях движения должно быть установлено 12 пролетных секций, а первую очередь планируется открыть ко Дню Независимости.

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Движение по первой очереди балочного моста между островом Хортица и Хортицким районом Запорожья было открыто еще в конце прошлого года.

На сегодняшний день, по информации подрядной организации "Онур", на строительные площадки обоих мостов уже завезено 72% металлических пролетных строений и 73% вспомогательных конструкций.

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Напомним, в рамках "Большой стройки" в Черновицкой области в селе Опришены Глыбокской территориальной громады вскоре появится современный детский сад, рассчитанный на 180 детей.

Кроме того, в Украине стартовал проект "25 спортивных магнитов", по которому в каждом регионе создадут большие спортивные центры, способные принимать международные соревнования.

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