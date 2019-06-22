Львов из Бердянского зверинца вернули жить в Африку

Появились фото отправки бердянских хищников в путешествие до ЮАР















Из зоопарка в Запорожской области, который расположен в Бердянске, на территорию Южно-Африканской Республики оправят пятерых львов – хищников "поселят" в специальном реабилитационном центре площадью в два гектара.

"Переселение" затеяли волонтеры международной организации The Lawrence Anthony Earth organization or Ukraine для восстановления популяции львов в дикой природе. По словам активистов, хищники оказались на грани вымирания из-за различных эпидемий и браконьеров, сообщает 061.

"Они стачала едут в Самбор (во Львовской области – Ред.). Там они пробудут 3-4 месяца – пока не оформятся документы, необходимые для вывоза хищников. Потом их перевезут в Борисполь, оттуда – в Йоханнесбург (столицу ЮАР – Ред.), а потом на маленьких самолетах их отвезут в реабилитационный центр, в котором они и будут жить", – сообщил директор международной организации Лайонел Де Ланге Шан.

В свою очередь, владелец бердянского зверинца Игорь Кальченко заверил, что отдает животных с легкой душой, поскольку понимает, что дома им будет лучше.

"Какую бы клетку или вольер я ни построил – это все равно будет клетка. Очень надеюсь, что чиновники не будут затягивать с оформлением документов и зверям не придется ждать отправки. Это уже сформированный прайд из двух семей. Надеюсь, увижу их уже в Африке", – объяснил он.

Как оказалось, после решения вопроса с оформлением документов львам сделают прививку, чипируют и специальным самолетом отправят в Африку. Дорога займет порядка 76 часов и на одном из этапов перевозки, львы будут путешествовать без клеток в сопровождении ветеринаров.

"Каждое животное мы тщательно проверяли, делали анализ крови, у них есть паспорта", – заявил волонтер, добавив, что отправка пятерки хищников из Бердянска обойдется активистам в 32 тысячи долларов – в эту сумму входит изготовление клеток, содержание хищников и билеты для них.

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