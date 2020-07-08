Море на популярном азовском курорте "заселила" неприятная живность (фото)

Спортсмены признались, что в воде их буквально атаковали медузы и морские блохи

На Азовском море, в водах Молочного лимана, недалеко от курортной Кирилловки развелось множество медуз и водных блох, которые причиняют серьезные неудобства отдыхающим.

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Об этом в своем Facebook-сообществе рассказали велосипедисты из Мелитополя, которые устроили заезд "Вокруг лимана".

Спортсмены проложили маршрут протяженностью в 150 км, который предусматривал, в частности, преодоление вброд небольшой промоины на Молочном лимане.

Участники заезда ожидали, что им удастся искупаться и освежиться в лимане, однако выяснилось, что в воде – слишком много живности. У некоторых велосипедистов после этого проявилась аллергия – на ногах появились следы от укусов, которые, к счастью, прошли менее чем за сутки.

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Напомним, ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

Прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там медуз даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз. После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

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