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Музей в Запорожской области пополнился тысячелетними экспонатами: появились фото и видео

Сегодня, 12:40

Экспонаты появились в музее после археологических раскопок в курганах

Музей в Запорожской области пополнился тысячелетними экспонатами: появились фото и видео Запорожье Экспонаты появились в музее после археологических раскопок в курганах

В Запорожской области краеведческий музей города Пологи пополнился экспонатами, которые прошлым летом обнаружила в курганах группа археологов, возраст которых составляет от четырех до пяти с половиной тысячелетий.

Артефакты были обнаружены на территории Пологовского района и раскопки начались еще в конце лета 2018 года, но экспонаты были переданы в музей лишь в конце марта, сообщает "Районка".

Как стало известно, за время раскопок экспедиция Бердянского государственного педагогического университета обследовала два кургана и обнаружили около двух десятков древних предметов.

По словам историков, часть найденных и переданных музею чаш использовались в быту, а некоторые применялись во время ритуалов. Среди экспонатов, попавших в музей – скипетр с бронзовым покрытием.

Напомним, ранее в Харьковской области археологи нашли подземный город, которому около 300 лет – его улицы пролегают прямо под современными домами. 

Также мы писали о том, что в Запорожье активисты намерены создать летнюю школу подводной археологии. Вместо учебников студентам будут показывать затонувшие турецкие корабли семнадцатого века, которые, возможно, были потоплены казаками в ходе битвы.

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Тег музей, запорожская область, археолог, Пологи

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