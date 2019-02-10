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В Запорожье откроют уникальную школу подводной археологии: опубликовано видео

Сегодня, 03:04

В Запорожье дайверы и военные-спецназовцы загорелись необычной идеей

В Запорожье откроют школу подводной археологии
В Запорожье откроют школу подводной археологии.
В Запорожье откроют уникальную школу подводной археологии: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f52/aa1/5c5f52aa13fa8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f52/aa1/5c5f52aa13fa8.png Запорожье В Запорожье дайверы и военные-спецназовцы загорелись необычной идеей

В Запорожье активисты намерены создать летнюю школу подводной археологии. Такой идеей загорелись специалисты Национального заповедника "Хортица" и "морские котики" из 73-го морского центра Сил специальных операций.

Авторы проекта заявили, что намерены обучать своему предмету всех желающих студентов-историков со всей Украины прямо под водой, рассказали инициаторы журналистам издания "Шо там".

"Подводных археологов у нас в стране едва ли маршрутка наберется", – с юмором отметил один из активистов Вячеслав Зайцев.

По его словам, вместо учебников студентам будут показывать затонувшие турецкие корабли семнадцатого века, которые, возможно, были потоплены казаками в ходе битвы.

Кроме того, на Хортице ищут и добровольцев, которые будут готовы принять участие в поисках новых "учебников". При этом активисты признались, что на организацию подобного лагеря необходимо 220 тысяч гривен.

Ранее в Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней на 17 миллиардов долларов. 

Также мы писали о том, как на Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили необычный комплекс, дебаты об отнесении его к той или иной культуре продолжались часами.

Также на территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского заповедника археологи раскопали остатки оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. По словам исследователей, уникальность стены в конструкции ее фундамента, которая ранее не встречалась.

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Тег Запорожье, археология, дайвер, археолог

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