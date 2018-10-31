На пляж в Бердянске волны выбросили обломки старинного корабля: опубликованы фото

Обломки корабля нашел местный житель во время прогулки по набережной

На пляже в Бердянске местные жители наткнулись на обломки старинного корабля, которые волны выбросили на берег в районе Приморской площади.

Как сообщает "Бердянск-24", находка была сделана 29 октября во время прогулки местного жителя по набережной. Мужчина обратил внимание на необычное бревно, которое, по его мнению, могло бить мачтой затонувшего судна.

Сейчас специалисты разбираются с типом и принадлежностью находки, а также выясняют ее историческую и культурную ценность.





Напомним, ранее мы писали о том, как команда ученых-археологов провела экспедицию по исследованию дна Черного моря, во время которой был обнаружен древний корабль, возраст которого оценивают в 2400 лет, а также флотилия кораблей, которые могли принадлежать запорожским казакам.

Между тем, в Киеве археологи проводят раскопки возле памятника архитектуры XVIII века "Угловая башня оборонной стены", неподалеку от легендарной Кирилловской церкви. Археологи в первый же день обнаружили ценные находки, которые будут переданы в фонды Национального заповедника "София Киевская".

Кроме того, во время реконструкции лестницы от Пейзажной аллеи до Воздвиженки строители наткнулись на необычные находки. Активисты уверяют, что на Старокиевской горе, возле Нацмузея истории Украины, экскаватор срезал культурный слой, который, вероятней всего, можно датировать XII—XVI веком.

Тем временем, депутаты Киеврады поддержали за основу проект решения о создании на Почтовой площади музея археологии Киева.