На юбилее у запорожского депутата выступили топовые украинские звезды

В Запорожье на 30-летии депутата городского совета Ольги Ревчук выступали популярные украинские звезды. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Ольга Максимова.

О масштабном праздновании стало известно из Instagram, где сами гости выкладывали фото со звездами. Выяснилось, что отмечали день рождения в ресторане Monica Bellucci в Запорожье.

Для именинницы и ее гостей выступали Настя Каменских, НеАнгелы и MONATIK, а в роли ведущих оказалась звездная пара – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.













Отметим, в декларации Ольги Ревчук указано, что она является владельцем моторной яхты Monterey 330 американской компании Monterey Boats за 1,5 миллиона гривен. Также у нее есть два загородных дома и квартира в Запорожье площадью 310 квадратных метров.

Напомним, ранее в Запорожье на сессии городского совета, которая состоялась 31 октября, было принято решение о выделении денег на установку новогодней елки в центре города, а также на культурные проекты во время праздников.

На празднование из городского бюджета было выделено 420 тысяч гривен, и за эти деньги планируют установить елку и украсить ее, повесить иллюминацию, а также обеспечить обслуживание зимнего городка