На юбилее у запорожского депутата выступили топовые украинские звезды

Сегодня, 13:55

Гостей Ольги Ревчук развлекали MONATIK, Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, Настя Каменских и группа НеАнгелы

Фото: 061
Фото: 061

В Запорожье на 30-летии депутата городского совета Ольги Ревчук выступали популярные украинские звезды. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Ольга Максимова.

О масштабном праздновании стало известно из Instagram, где сами гости выкладывали фото со звездами. Выяснилось, что отмечали день рождения в ресторане Monica Bellucci в Запорожье.

Для именинницы и ее гостей выступали Настя Каменских, НеАнгелы и MONATIK, а в роли ведущих оказалась звездная пара – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Отметим, в декларации Ольги Ревчук указано, что она является владельцем моторной яхты Monterey 330 американской компании Monterey Boats за 1,5 миллиона гривен. Также у нее есть два загородных дома и квартира в Запорожье площадью 310 квадратных метров. 

Напомним, ранее в Запорожье на сессии городского совета, которая состоялась 31 октября, было принято решение о выделении денег на установку новогодней елки в центре города, а также на культурные проекты во время праздников.

На празднование из городского бюджета было выделено 420 тысяч гривен, и за эти деньги планируют установить елку и украсить ее, повесить иллюминацию, а также обеспечить обслуживание зимнего городка
концерт, Запорожье, День рождения

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