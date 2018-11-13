В Запорожье вспыхнул скандал из-за хамства водителя маршрутки

В Запорожье водитель маршрутного автобуса отказался выпустить пожилую женщину-льготницу на ее остановке, несмотря на уговоры пенсионерки.

Об этом рассказал в своем Facebook житель города Владимир Павленко, который, как следует из его сообщения, стал очевидцем инцидента.

"Сегодня, 13 ноября, водитель маршрутки №53 умышленно проигнорировал просьбу пожилой инвалида об остановке транспортного средства на остановке "Малый рынок". Мольбы пожилой женщины об остановке водитель оставил без внимания", – написал он.

При этом свое поведение шофер объяснил тем, что "ему надоело перевозить льготников, ему надо зарабатывать деньги, кормить детей, а соблюдение законодательства его не беспокоит".

Следующую остановку водитель маршрутки сделал для того, чтобы запустить в салон новых пассажиров, и пожилой льготнице пришлось преодолеть немалое расстояние, чтобы вернуться на остановку, где она планировала выйти.

"Своим бездумным, презрительным поведением водитель, который в категорической форме отказался называть свою фамилию, нанес женщине значительный моральный и физический вред", – добавил автор сообщения.

В заключение он выразил надежду на то, что "совместными усилиями руководства таких "водителей", мы наконец сможем навести порядок и сделать наш проезд более комфортным".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как водитель запорожской маршрутки выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. В своем рассказе о происшествии сын оскорбленной женщины выразил надежду на скорую встречу с хамом-водителем.

Еще один похожий случай произошел в Мелитополе Запорожской области, где шофер, раздосадованный тем, что за проезд ему уплатили мелочью, швырнул деньги в мужчину и обругал его матом.