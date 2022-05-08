На Запорожье российские военные убили общественного активиста – ОВА

На Запорожье российские оккупанты застрелили общественного активиста.
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
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"Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев", – говорится в сообщении.
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Также, по информации ОВА, существует предположение, что найденного мертвым мера оккупированного Токмака Игоря Котелевского могли убить.
"Он отказывался сотрудничать с оккупантами, постоянно менял свое место жительства, поэтому некоторые считают, что его смерть была насильственной, ведь его могли сдать оккупантам коллаборанты", – отметили в администрации.
Эвакуация из Мариуполя: оккупанты хотят устроить фильтрацию украинцев
Российские военные устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – сказал он.
Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.
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