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На запорожской трассе иномарка слетела в кювет, а водитель сбежал

Сегодня, 19:45

К счастью, авария обошлась без пострадавших

Под Запорожьем иномарка слетела в кювет
Под Запорожьем иномарка слетела в кювет. Фото: Нацполиция
На запорожской трассе иномарка слетела в кювет, а водитель сбежал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81e/4f0/5c781e4f0a4ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81e/4f0/5c781e4f0a4ff.jpg Запорожье К счастью, авария обошлась без пострадавших

В Запорожской области, на трассе Харьков – Симферополь, легковая Honda Civic слетела в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили в кювете перевернутую машину, однако водителя на месте не было. Владельца пришлось выяснять по базам данных.

Им оказался 67-летний житель поселка Тепличное Запорожской области. На месте аварии был составлен протокол, транспортное средство передали фактическому владельцу.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, запорожская область, кювет

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