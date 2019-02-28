На запорожской трассе иномарка слетела в кювет, а водитель сбежал
К счастью, авария обошлась без пострадавших
В Запорожской области, на трассе Харьков – Симферополь, легковая Honda Civic слетела в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили в кювете перевернутую машину, однако водителя на месте не было. Владельца пришлось выяснять по базам данных.
Им оказался 67-летний житель поселка Тепличное Запорожской области. На месте аварии был составлен протокол, транспортное средство передали фактическому владельцу.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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