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В Черновицкой области после жуткого ДТП умер полицейский

Сегодня, 18:04

Лейтенанту Юрию Стратию бывло всего 22 года

Фото: Нацполиция
В Черновицкой области после жуткого ДТП умер полицейский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/805/eba/5c7805eba95ec.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/805/eba/5c7805eba95ec.png Запад Лейтенанту Юрию Стратию бывло всего 22 года

В ночь на 28 февраля, в реанимационном отделении Выжницкой центральной районной больниці скончался 24-летний старший лейтенант полиции Юрий Стратий.

"24 февраля трое работников Вижницкого отделения полиции в нерабочее время возвращались домой на частном автомобиле. В 18.40, вблизи поселка городского типа Берегомет 22-летний водитель на скользкой дороге не справился с управлением и съехал на обочину", – сообщают в полиции.

В результате ДТП водитель и оба пассажира в возрасте 24 и 40 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Медики до последнего боролись за жизнь Юрия. Однако  травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Полицейский служил в органах внутренних дел с 2012 года. С ноября 2018 работал инспектором ювенальной превенции в Выжницком отделении полиции.

Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.

Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.

Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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Тег ДТП, больница, полицейский, черновицкая область

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