В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Пострадавших из автомобилей деблокировали спасатели

Фото: ГСЧС в Луганской области.

В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c1/53f/5c77c153f0e87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c1/53f/5c77c153f0e87.jpg 2019-02-28T13:09:00+02:00 Донбасс Пострадавших из автомобилей деблокировали спасатели

В Луганской области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло сегодня в 7:20 на трассе Рубежное – Варваровка в Кременском районе. В результате столкновения пострадали люди в легковушке "ВАЗ-2106". Пострадавших из автомобиля деблокировали спасатели и передали их врачам "скорой".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.