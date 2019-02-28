В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
Пострадавших из автомобилей деблокировали спасатели
В Луганской области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
ДТП произошло сегодня в 7:20 на трассе Рубежное – Варваровка в Кременском районе. В результате столкновения пострадали люди в легковушке "ВАЗ-2106". Пострадавших из автомобиля деблокировали спасатели и передали их врачам "скорой".
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Винницкой области автомобиль насмерть сбил велосипедиста
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
Под Киевом три человека пострадали в масштабном ДТП
В одной из машин ехала мама с маленьким ребенком