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В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Сегодня, 13:09

Пострадавших из автомобилей деблокировали спасатели

Фото: ГСЧС в Луганской области
Фото: ГСЧС в Луганской области.
В Луганской области столкнулись две легковушки: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c1/53f/5c77c153f0e87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c1/53f/5c77c153f0e87.jpg Донбасс Пострадавших из автомобилей деблокировали спасатели

В Луганской области столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло сегодня в 7:20 на трассе Рубежное – Варваровка в Кременском районе. В результате столкновения пострадали люди в легковушке "ВАЗ-2106". Пострадавших из автомобиля деблокировали спасатели и передали их врачам "скорой".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, столкновение, легковушки, луганская область, пострадавшие

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