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Написала пророческий стих и погибла, спасая пациентов: что известно о погибшем медике в Запорожье

4 февраля, 13:24

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Незадолго до своей гибели Ольга написала четверостишие

В Запорожье медик-анестезиолог в областной инфекционной больнице Ольга Глыва погибла, спасая пациентов из своего отделения.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал один из ее родственников, Вадим Глыва.

"Работа для Оли была больше чем работой. Нам стало известно, что Оля до последней минуты пыталась спасти своих пациентов. Она пошла по стопам своей мамы, она у нее работала медсестрой-анестезистом. У Оли были талант и большие планы", – рассказал "Сегодня" Вадим Глыва.

В этой больнице Ольга работала около года. Она планировала уехать работать за границу, уже подыскивала себе там больницу. Незадолго до своей гибели Ольга на своей странице в соцсети написала четверостишие:

"Не просто бути,
Не просто споглядати,
А перетворитись повністю у слух
І розчинитись"

Сегодня же, 4 февраля, под этим постом одна из знакомых Ольги написала следующее: "Четверостишие,как пророчество.....теперь ты на слуху у всех....и растворилась...земля тебе пухом,милая девочка".

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Напомним, в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека.

Кроме того, в Запорожской области объявили траур по погибшим в пожаре.

Видео: Сегодня

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Запорожье пожар анестезиолог
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