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"Не считает себя виноватой": в Запорожье за убийство ребенка судят воспитательницу (видео)

1 октября, 11:47

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Родственники и друзья родителей погибшей малышки устроили пикет под зданием суда

Воспитательницу частного детсада Ирину Суханову, которую обвиняют в убийстве годовалой девочки, начали судить в Запорожье. Судьи определились: процесс будет открытым, а рассматривать дело будут присяжные. Из-за карантина на подготовительное заседание пустили только участников процесса.

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Родственники погибшего ребенка и друзья родителей под зданием суда устроили минипикет – требовали пожизненного заключения воспитательнице.

Трагедия произошла в конце мая. Годовалую Олесю мама привела в нелегальный детсад Запорожья только на час. И уже шла забирать, когда воспитательница позвонила и ошарашила – ребенок умер. Девочка плакала и воспитательница привязала ей к лицу подушку, поэтому малышка захлебнулась рвотой. Эти обстоятельства установили следователи благодаря видео с камеры наблюдения, которая была в помещении. Ирину Суханову через несколько дней задержали, сейчас она находится за решеткой.

"Никаких извинений не было. Она не считает себя виноватой. Никакого сожаления нет, никакого раскаяния даже просто просто не было высказано", – говорит мама умершей девочки Алина Крюк.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как наказали воспитательницу в Николаеве. Женщина заклеивала детям рты скотчем.

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суд убийство Запорожье детский сад девочка воспитательница

Источник: Сегодня

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