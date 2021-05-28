Не сдали деньги на ремонт детсада. В Запорожье ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой

Родители, узнав, что одна из матерей не приносит ничего из списков хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать "их" туалетную бумагу

В Запорожье в детском саду №90 одна из мам отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт группы, после чего ее ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой.

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Об инциденте рассказали на странице "Хочу учиться" в Facebook.

Что произошло

Толчком к скандалу стали родительские собрания, на которых якобы было решено сделать ремонт помещения группы – покрасить дверь, поклеить обои и установить натяжной потолок.

По словам активистов, "родительский комитет", в состав которого входит мама, которая сама работает воспитателем в этом же детском саду, инициировал сбор средств. Постановили, что все родители должны сдать на ремонт по 1000 грн.

Однако сдавать деньги согласились не все, некоторых беспокоила пожарная безопасность. Но инициаторов сбора денег этот вопрос не остановил.

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Одна из матерей не сдала деньги и стала объектом давления. Причем под него попал и ее ребенок.

"Одной из мам, которая отказалась сдавать средства, после того, как она на следующий день привела ребенка в сад, воспитательница сообщила, что к ней обратились родители с вопросом "чем ее ребенок подтирает попу" и узнав, что женщина не приносит ничего из списков хозтоваров, которые раздают в саду, запретили ее ребенку давать туалетную бумагу. После того, как воспитательница догадалась, что ее снимают на камеру, в Вайбер-чате написали, что этому ребенку позволяют пользоваться "их" туалетной бумагой. И сразу удалили маму из группы", – говорится в сообщении.

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Разговор воспитательницы детсада и матери ребенка. Видео: facebook.com/wanttolearn.so

Что говорят в районо

В то же время стало известно, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из городского бюджета. Об этом сообщили в Коммунарском районном отделе образования на запрос журналистов ТСН.

В районо заявили, что все садики обеспечены этим гигиеническим средством, однако не смогли сразу ответить, сколько именно было закуплено бумаги в детсад №90.

В райотделе также отметили, что в ситуации, которая сложилась в этом дошкольном учреждении, сейчас разбираются.

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"Хотя райотдел не имеет отношения к родительским средствам, мы сейчас работаем и разбираемся с ситуацией. Вчера к нам приходила делегация родителей. Пока ситуация решается", – прокомментировали в Коммунарском территориальном отделе образования.

Ранее мы сообщали, что в школе Кропивницкого родители детей второго класса решили не давать ребенку подарок во время новогоднего праздника, потому что его мать не сдавала деньги на класс.

Также напомним, во время праздника в школе ученицу демонстративно лишили торта из-за того, что ее родители не "сбросились" деньгами на сладкий стол.