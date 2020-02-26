"Нормально Рататуй устроился": в супермаркете Запорожья заметили крысу

В Запорожье в зале супермаркета местные жители заметили живую крысу. Соответствующее видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Так, животное заметили в супермаркете на улице Победы. Оно находилось возле тележки в молочном отделе магазина продуктов. Отмечается, что крыса просто лежала, не обращая внимания на людей.

Пользователи сети уже начали комментировать такую "находку". Мнения по этому поводу разделились: часть людей начала шутить, часть возмущены.

INSTAGRAM

Большое количество комментаторов вспомнили детские мультфильмы о крысах.



Напомним, ранее мы рассказывали, что в Зализнычном районе Львова упитанная крыса бросалась на кота, а также на мужчину, который проходил мимо. Как рассказали очевидцы, крыса, разгуливая посреди дороги, время от времени бросалась на кота, который пытался на нее охотиться.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в Харькове на лотке с шаурмой прохожие заметили огромную крысу, которая лакомилась мясом. Харьковчане предположили, что, судя по уверенному поведению грызуна, такой перекус он устраивает не впервые. Стоит отметить, что популярное заведение расположено в людном месте – у станции метро "Студенческая".

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