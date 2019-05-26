Возле Мелитополя пронесся смерч: очевидцы показали видео

Смерч зафиксировали на полях за городом, он сопровождался обильными осадками

Фото: @melitopol_gram.

Очевидцы в субботу, 25 мая, зафиксировали смерч недалеко от Мелитополя Запорожской области.

По данным местного интернет-издания 0619, он образовался в районе 13.00 на полях за городом и сопровождался обильными осадками.

Внимание! На данном видео присутствует нецензурная лексика (18+):

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Женщина, которая наблюдала за стихией из села Константиновка Мелитопольского района, сообщила, что было два смерча.

"Висят два хвоста. Сейчас уже больше успокоился, а было видно – прям столбы стояли. Куда, интересно, идет? Наверное, к морю", – предположила она на видео.

Ранее аналогичное редкое явление зафиксировали в окрестностях Павлограда Днепропетровской области. Эксперты классифицировали его как "микросмерч". Начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак отметил, что на видеозаписи не видно, чтобы воронка закручивалась. Он предположил, что данный смерч, скорее всего, не достиг земли.

Смерч также пронесся по Черновицкой области, вырывая с корнем деревья.

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