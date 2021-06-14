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Смертельная рыбалка в Тернопольской области: нашли тела обоих подростков

14 июня 2021 14:13

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Тело второго подростка 14 июня подняли водолазы – оба парня утонули

В Тернопольской области спасатели обнаружили тела обоих подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые еще на прошлой неделе ушли на ночную рыбалку и не вернулись.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал спикер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

По словам правоохранителя, 16-летние парни сначала закинули снасти, а ночью поплыли на лодке проверять улов. Тело второго мальчика подняли водолазы.

Погибшие Сюсяйло Игорь и Харук Петро. Коллаж "Сегодня"

Погибшие Сюсяйло Игорь и Харук Петро. Коллаж "Сегодня"

"Нашли тело и второго подростка (Петра, – Ред.). Ранее они закинули рыболовные снасти, а потом ночью на лодке отправились проверять улов и утонули, выпав с лодки. Ужасная трагедия", – сказал Крета.

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Местные жители рассказали сайту beztaby.te, что парни вместе учились и дружили. Местный житель Иван отметил, что погибший Игoр был из хорошей семьи, но у них в этом году случилось уже две трагедии.

"У него 1 лютoгo отец умер, ему было только 42 года, за ним ушла и бабушка. А тапер такая беда произошла с Игoрем. Очень жаль маму", - сказал житель села Иван.

Напомним, в Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым.

Подозреваемый в убийстве – один из ухажеров его матери. На такой поступок мужчина решился после ссоры с возлюбленной – она якобы отказала ему в близости.

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