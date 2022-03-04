Оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС: начался пожар (видео)

Миру грозит новая катастрофа

Оккупанты обстреливают самую большую АЭС в Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты начали обстреливать самую большую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую. Сейчас там начался пожар.

Об этом сообщают в Telegram-каналу Запорожской АЭС.

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Из-за обстрелов существует угроза взрыва. К слову, это может нанести худший вред, чем Чернобыль. Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь.

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Что происходило за прошедшие сутки?

Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.

Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.

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