Парня из Запорожья, который пропал больше месяца назад, нашли в больнице Днепра

Сегодня, 03:03

У молодого человека есть проблемы с памятью, и пока неясно, как он попал в другой город

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Парня из Запорожья, который пропал без вести полтора месяца назад, нашли живым в больнице Днепра.  Об этом рассказали родственники мужчины, передает издание "Суббота".

Как стало известно, Алексей Усачев вышел из дома в районе торгового центра "Украина" 25 сентября, но назад так и не вернулся. Родные предполагали, что Алексей мог забыть дорогу домой, так как у него есть проблемы с памятью.

7 ноября, спустя полтора месяца, сестра Усачева рассказала, что парень нашелся – все это время он находился в больнице Днепра. Обстоятельства его исчезновения и причины, по которым он попал в больницу, не разглашаются.

Напомним, ранее в Киеве на Троещине пропала десятилетняя девочка. Она исчезла после того, как вышла из центра социально-психологической реабилитации для детей на проспекте Маяковского в Деснянском районе. 

Ранее в лесу под Киевом несколько часов искали 6-летнего мальчика. Ребенок пошел с родителями за грибами и заблудился. В течение нескольких часов мальчика нашли полицейские и кинологи.

Также мы писали о том, как в Одессе при загадочных обстоятельствах пропала девушка с маленьким ребенком. Свекровь пропавшей обратилась полицию, рассказав, что инцидент произошел среди белого дня.
Днепр, Запорожье, без вести

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