В Днепре школьница жестоко избила сверстницу

В Новокодацком районе Днепра школьница средь бела дня избила свою сверстницу, причем за дракой наблюдала целая группа подростков. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области, заявление об этом происшествии поступило от матери пострадавшей девочки.

"Мама девочки подала заявление о том, что у нее произошел конфликт с другой девочкой. В результате чего были нанесены телесные повреждения. На сегодняшний день у нас пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Открыто уголовное производство по статье "побои и истязания", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Также стало известно, что драку подростки-очевидцы снимали на камеры мобильных телефонов, а позже этот ролик попал в сеть, где вызвал бурное обсуждение.

Напомним, ранее в Одессе девочки-подростки 13-14 лет жестоко поиздевались и побили одноклассницу. Инцидент был обнаружен в ходе мониторинга интернет-сети, которое было снято нападавшими. По результатам его изучения было установлено место происшествия, а также его участницы.

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