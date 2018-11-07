Задержание фальшивомонетчиков в Запорожье: появились новые подробности

Сегодня, 14:54

Копы установили причастность задержанных к еще двум случаям сбыта фальшивок

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожье полицейские обнаружили новые факты изготовления и сбыта фальшивых денег подозреваемыми, которые были задержаны в областном центре в октябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным ведомства, производством и сбытом фальшивых купюр номиналом 50, 100, 200, 500 гривен три жителя Запорожья занимались под руководством организатора группировки – ранее судимого мужчины 1968 года рождения, который лично занимался изготовлением фальшивых банкнот.

Двое других фальшивомонетчиков – двое местных жителей 1975 года рождения, которые сбывали поддельные деньги.

Во время досудебного расследования была установлена причастность подозреваемых к еще двум аналогичным преступлениям – мошенники сумели сбыть фальшивки на сумму 1400 гривен у перехода по улице Сталеваров в Запорожье, а также 3000 гривен в торговом киоске по улице Казачья.

Сейчас расследование уголовного производства по статье об изготовлении и сбыте фальшивых денег продолжается, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Запорожье уже задерживали другую группу фальшивомонетчиков, которых будут судить по статье о хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

Также группу фальшивомонетчиков задержали в Одессе: группировка, созданная по этническому признаку, печатала поддельные банкноты отечественной и основных зарубежных валют. 
Запорожье, фальшивомонетчики, подделки

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Источник:

"Сегодня"

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