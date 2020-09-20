Петарды, столкновения и почти 700 силовиков: как прошел первый ЛГБТ-марш в Запорожье

Во время прайда неизвестный мужчина достал пистолет и направил его на активистов

В Запорожье впервые состоялся марш активистов за права ЛГБТ-сообщества. В нем приняли участие не менее полутысячи человек. Несмотря на то, что на мероприятии присутствовали правоохранители, без столкновений не обошлось.

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Как сообщили в организации "Gender Z", цель акции – привлечь внимание к дискриминации ЛГБТ-сообщества в стране.

Акцию организовывали более полгода, из-за карантина участников обеспечили масками и обязали соблюдать дистанцию. Кроме местных жителей, участие в ЛГБТ-прайде взяли люди из других городов и стран, а также представители международных организаций (ОБСЕ, Amnesty International).

Прайд прошел на площади Фестивальной. Для участников подготовили различные мероприятия, например, символическое свадьбы ( "брак" взяли три пары девушек).

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Колонна участников прошлась вокруг площади, а в небе кружил дрон с радужным флагом – символом ЛГБТ-движения.

Рядом с ЛГБТ-прайдом проходила контракция, участники которой выступали за "традиционные ценности" и против "пропаганды гомосексуализма".

В Нацполиции сообщили, что во время ЛГБТ-марша дежурили около 430 сотрудников полиции и 240 военнослужащих. Во время акции в участников прайда начали бросать петарды и яйца, а один человек вытащил пистолет и направил его в сторону колонны.

За нарушение общественного порядка задержали трех человек. На двух из них составили админпротоколы.

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Напомним, недавно в Харькове прошел автопробег "АвтоПрайд". В акции приняли участие около 100 участников на 20 автомобилях.

Кроме того, в Одессе во время "Марша равенства" произошли стычки между представителями ЛГБТ-сообщества и радикальных ультраправых организаций, которые начали оскорблять участников марша, в результате чего между двумя группами возникла потасовка.

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