Под Бердянском рабочие высыпали асфальт в реку: видео

Так люди избавлялись от излишков материала

В Бердянском районе Запорожской области рабочие высыпали асфальт в реку.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

Инцидент произошел в селе Дмитровка. На записи видно, что асфальтоукладчик, который стоит на дороге с новым дорожным покрытием, сбрасывает асфальт с моста в реку. Вероятно, это излишки материала, которые не понадобились для ремонта проезжей части.

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видео: Это Запорожье

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2020 году на дорожное строительство потратят более 100 млрд грн, что является беспрецедентно большой суммой. По словам Шмыгаля, сейчас дорожные строительные компании и строительная отрасль в целом имеют все возможности, чтобы в течение всего теплого сезона закончить работы.

Также мы рассказывали, что в прошлом году украинцы устроили "дорожный флешмоб". Люди составили ТОП самых худших дорог страны, выкладывая фото и видео в социальных сетях. Одной из худших считается трасса Николаев-Херсон. Водителям часто приходится выезжать на встречную полосу, чтобы обойти неровности.

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