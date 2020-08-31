Українська
$ 27,48
32,73
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Запорожья

Под Запорожьем с моста сбросили пожилого мужчину: запрещал байкерам кататься

31 августа, 14:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина со множественными переломами находится в реанимации

В Запорожье пожилой мужчина, который работал ночным сторожем, попал в больницу после того, как его сбросили с моста.

Причиной инцидента стало то, что он не разрешил мотоциклистам проехать по конструкции, которая находится на ремонте. Об этом рассказала дочь пострадавшего, сообщает "Днепр оперативный".

По ее словам, после падения с 20-метровой высоты мужчина получил множество переломов и сейчас находится в реанимации.

Также она обратилась к возможным свидетелям происшествия с призывом рассказать об инциденте, поскольку никаких очевидцев трагедии пока что найти не удалось.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева из окна больницы выпал пациент. После падения мужчина выжил.

Кроме того, из окна высотки в столице упал мужчина, который жил на седьмом этаже. Как оказалось, он злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт.

Кроме того, в Одесской области двое детей выпали из окна, подробности в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Днепр Запорожье мост трасса сторож

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина
"Уборка не помогает": пляжи Кирилловки снова атакуют медузы (видео)Запорожье
Вспышка COVID-19 в Запорожском университете: заболели десятки иностранных студентов
Вспышка COVID-19 в Запорожском университете: заболели десятки иностранных студентовЗапорожье
В Запорожской области из-за COVID-19 закрыли детский сад: кто заболел
В Запорожской области из-за COVID-19 закрыли детский сад: кто заболелЗапорожье
Забитые пляжи и никаких масок: отдыхающие
Забитые пляжи и никаких масок: отдыхающие "штурмуют" курортную Кирилловку (фото)Запорожье
Запорожье, Херсон, Николаев: Зеленский опубликовал фильм о своих поездках
Запорожье, Херсон, Николаев: Зеленский опубликовал фильм о своих поездкахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять