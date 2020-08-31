Под Запорожьем с моста сбросили пожилого мужчину: запрещал байкерам кататься

Мужчина со множественными переломами находится в реанимации

В Запорожье пожилой мужчина, который работал ночным сторожем, попал в больницу после того, как его сбросили с моста.

Причиной инцидента стало то, что он не разрешил мотоциклистам проехать по конструкции, которая находится на ремонте. Об этом рассказала дочь пострадавшего, сообщает "Днепр оперативный".

По ее словам, после падения с 20-метровой высоты мужчина получил множество переломов и сейчас находится в реанимации.

Также она обратилась к возможным свидетелям происшествия с призывом рассказать об инциденте, поскольку никаких очевидцев трагедии пока что найти не удалось.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева из окна больницы выпал пациент. После падения мужчина выжил.

Кроме того, из окна высотки в столице упал мужчина, который жил на седьмом этаже. Как оказалось, он злоупотреблял алкоголем и между родственниками возник конфликт.

Кроме того, в Одесской области двое детей выпали из окна, подробности в видеосюжете:

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