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Поминальный обед в Запорожской области закончился вспышкой коронавируса

19 мая, 09:40

Татьяна Власенко

Два села закрыли на карантин

В Михайловском районе Запорожской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Роман Терехов, передает пресс-служба областной государственной администрации.

По его словам, распространению COVID-19 способствовал поминальный обед.

"В Михайловском районе зафиксировано 5 случаев заболевания. После поминального обеда заболевание выявлено у мужчины, женщины и еще у трех их гостей. На сегодняшний день проверяются все остальные контактные лица и продолжаются противоэпидемические мероприятия", – рассказал Терехов.

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В связи с этим власти приняли решение закрыть на карантин села Трудолюбимовка и Ровное Роздольской сельской территориальной общины Михайловского района на карантин.

"Карантинные ограничения вводятся на две недели", – отметил главный санврач Запорожской области.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 18 876 человек. За последние сутки добавились 260 новых больных COVID-19.

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В Запорожской области по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 385 зараженных.

Ранее вспышка коронавируса произошла в интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 заболели более 80 человек. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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