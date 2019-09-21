После смертельного ДТП в Запорожской области задержали водителя

В аварии погибли водитель и двое пассажиров

В Запорожской области полицейские задержали водителя грузовика, который в Ореховском районе не уступил дороги легковушке на перекрестке. В результате аварии водитель и двое пассажиров погибли, еще одна пассажирка – оказалась в больнице.

Трагедия произошла 20 сентября, около 19 часов вечера, и на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, бойцы ГСЧС и врачи скорой помощи.

Полицейские установили, что на происшествие случилось на перекрестке дорог Борисполь – Запорожье –Мариуполь и трассы Токмак – Павлоград, когда водитель грузовика MAN с полуприцепом не уступил дороги легковушке ZAZ-DAEWOO, который двигался по главной дороге и допустил столкновение транспортных средств.

После аварии произошло возгорание грузовика. В аварии погиб водитель ZAZ, житель Запорожья 1984 года рождения и двое его пассажиров – женщина 1972 года рождения и мальчик 2017 года рождения.

Водителя грузовика, мужчину 1961 года рождения, задержали. Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" продолжается досудебное расследование.

Напомним, 21 сентября произошла масштабная авария в Одесской области - в результате столкновения грузовика и маршрутки, переполненной людьми, погибли девять человек, еще четверо оказались в больнице.

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