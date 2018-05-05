Приговор запорожской "банде лысых" в ГПУ сочли слишком мягким

Генеральная прокуратура Украины обжаловала в апелляционном суде приговор так называемой "банде лысых", члены которой в течение восьми лет совершали налеты на предприятия и фирмы, а также убили человека.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда Запорожской области, жалобы на мягкость приговора Орджоникидзевского районного суда города Запорожья от 15 февраля (10-14 лет тюрьмы) подали первый заместитель Генерального прокурора, процессуальный прокурор и потерпевший. Прокуратура просила более строгие приговоры, в частности двоим – пожизненное заключение.

В свою очередь, осужденные и их адвокаты подали апелляции на слишком жесткие, по их мнению, приговоры.

Как известно, обвиняемые провели в СИЗО около 5 лет, и позже к ним применили "закон Савченко", считающий год предварительного заключения за два года реального наказания. После вынесения приговора двое бандитов были освобождены в зале суда, а остальным осталось отсидеть по несколько лет.

Напомним, ранее в Одессе полицейские с погоней попытались задержать троих злоумышленников: двоих поймать не удалось, а третий на автомобиле не справился с управлением и врезался в клумбу, причем его машина перевернулась.

Также мы сообщали, что полиция Киевской области задержала 20-летнего парня, который угнал автомобиль скорой помощи. Курьезный случай произошел в Броварах около часа ночи на территории городской больницы, когда водитель неотложки оставил авто и ненадолго отлучился по своим делам.