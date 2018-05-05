В Запорожье будут судить группу фальшивомонетчиков

5 Мая 2018, 11:45

Четверым обвиняемым грозят 12-летние сроки с конфискацией имущества

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В Запорожье будут судить группу фальшивомонетчиков, которым инкриминируют хранение, перевозку и сбыт поддельных денег. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Прокуратурой Запорожской области в суд передан обвинительный акт в уголовном производстве относительно группы лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных со сбытом поддельных денег в составе организованной группы", – написал он.

Как было установлено в ходе следствия, житель Запорожья на протяжении августа-сентября 2017 года с целью незаконного обогащения организовал преступную группу, в которую привлек трех человек.

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Действия обвиняемых квалифицированы по статье "хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт поддельных денег, совершенный повторно организованной группой". Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества. 

Ранее жительницу Харькова обвинили в мошенничестве на сумму свыше 60 млн грн. Подделывая документы женщина обманула два банка, предпринимателя, предприятие и своего знакомого. 

А в России продавали паспорта несуществующего государства. Жертвы мошенников хотели стать подданными небольшого королевства в Карибском бассейне. 

Напомним, в Украине собираются заменить банкноты номиналом 1, 5 и 10 грн на монеты и отказаться от "мелочи" до 25 копеек. 
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Источник:

"Сегодня"

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