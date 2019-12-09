Пять львов из Бердянского зоопарка улетели в Африку: видео

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Из тесных клеток – на свободу. Пять львов из Бердянского частного зоопарка отправят в Африку. Там их уже готовится принять специальный приют для хищников. Почему животных решили переселить и как их провожали в столице, решили выяснить новости "Сегодня".

Львица Кармен нервничает перед полетом. Обычно спокойная, сейчас она буквально не находит себе места. Но больше всего показывает характер красавец Лайонел – единственный самец, и своим рыком пытается произвести впечатление на львиц. Все пятеро хищников родились в частном зоопарке Бердянска около полутора лет назад. Сейчас их отправляют в Африку в специальный реабилитационный центр. Владельцы зоопарка, где содержали животных, бесплатно передали их волонтерам.

"Их очень много в Украине, и они живут в плохих условиях: некоторые клетки 50 на 50 см, понимаете? Это не только львы, и медведи, много других диких животных так живут", – говорит волонтерка Анна Масяч.

Лайонел де Лонге, директор благотворительного фонда:

"У нас есть шанс дать им новую, хорошую жизнь в Африке. Поэтому мы их забираем. Они любят Африку, там много солнца и они могут просто быть собой".

Для того, чтобы переправить львов на историческую Родину, почти полгода собирали все необходимые документы. Из Борисполя львы отправятся завтра утром, в Африке самолет с ними приземлится уже в среду.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что трое очаровательных львят родились в Хмельницком. Львят украинского происхождения покупают зоопарки Австралии и даже Африки.

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