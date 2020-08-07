В Запорожской области девушка пытала и убивала животных на видео: что ей грозит

В Вольнянском районе Запорожской области сотрудники киберполиции задержали девушку, которая издевалась над животными, а видео с пытками продавала в запрещенной соцсети.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, во время обыска по месту жительства подозреваемой правоохранители обнаружили фото и видеоматериалы жестокого обращения с животными (пытки и убийства). Помимо этого, 24 летняя девушка также распространяла в интернете материалы порнографического характера.

Полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, интимные приборы для секса, банковские карточки, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

По данным фактам открыли два уголовных производства по статьям – "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" и "жестокое обращение с животными". Девушке грозит до восьми лет тюрьмы.

Кроме того, позже выяснилось, что живодерку отпустили домой, об этом сообщили в местном Telegram-канале. Решение о мере пресечения примут после получения результатов экспертиз к концу месяца.

Ранее мы сообщали, что в Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота. Живодерку задержали.

Также напомним, в Запорожье копам удалось оперативно разыскать мужчину, который мог сбросить с моста под колеса поезда маленькую собачку.

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