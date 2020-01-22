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Бросил собаку под колеса поезда: в Запорожье разыскивают живодера

22 января, 19:14

Очевидице чудом удалось спасти и выходить бедное животное

В Запорожье разыскивают живодера, который сбросил с моста на железнодорожные рельсы собаку. Как сообщает местная жительница, ей чудом удалось выхватить животное из-под колес поезда. Пса породы "китайская хохлатая" отвезли в клинику, сейчас ею занимаются волонтеры.

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Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось, и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили.

А в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах. 300 жителей Хмельницкого устроили митинг под областным управлением полиции.

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Источник: Сегодня

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