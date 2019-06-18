Пытался спасти детей: в Запорожской области утонул мужчина

Отец пытался вытащить детей из моря во время шторма

В Кирилловке Запорожской области произошла трагедия – на побережье Азовского моря утонул отец четырех детей. Мужчина пытался вытащить детей из моря во время шторма.

Как выяснилось, семья приехала на отдых накануне. Несмотря на то что море было неспокойным и спасатели запретили купаться, дети нырнули в воду. Волнами их относило от берега, и отец бросился на помощь, но не одолел стихию.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Также мы сообщали, что в Украине с начала июня на водоемах погибли боле 100 человек. Отметим, что количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пытался спасти детей: в Запорожской области утонул мужчина". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"