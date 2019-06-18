Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Пытался спасти детей: в Запорожской области утонул мужчина

18 июня, 15:49

Отец пытался вытащить детей из моря во время шторма


В Кирилловке Запорожской области произошла трагедия – на побережье Азовского моря утонул отец четырех детей. Мужчина пытался вытащить детей из моря во время шторма.

Как выяснилось, семья приехала на отдых накануне. Несмотря на то что море было неспокойным и спасатели запретили купаться, дети нырнули в воду. Волнами их относило от берега, и отец бросился на помощь, но не одолел стихию.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти. 

Также мы сообщали, что в Украине с начала июня на водоемах погибли боле 100 человек. Отметим, что количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, шторм, утопленник, мужчина, Запорожская область, кирилловка

Вы сейчас просматриваете новость " Пытался спасти детей: в Запорожской области утонул мужчина". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве водолазы достали из Днепра тело мужчины

13 июня, 14:51

ЧП произошло возле моста Метро

С начала мая в Украине утонули 24 ребенка – Нацполиция

12 июня, 05:56

В связи с летним отдыхом украинцев на природе количество несчастных случаев на водоемах увеличивается

В Харькове утонул 26-летний парень

30 мая, 16:42

По данным следствия, погибший пошел купаться пьяным

В Киеве водолазы достали из залива тело мужчины

28 мая, 11:26

Тело погибшего передали правоохранителям

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Почему желтеют листья у чеснока

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки

Замечено превращение рака в маленький организм

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Ученые РФ и Китая пытаются обуздать трансграничное озеро Ханка

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Ученые назвали овощ для снижения давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь