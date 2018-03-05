СБУ показала видео задержания крупного взяточника в Запорожье

Сегодня, 15:40

Спецслужба выложила оперативную съемку поимки на взятке в 250 тысяч

СБУ показала видео задержания крупного взяточника в Запорожье

Служба безопасности Украины опубликовала оперативное видео задержания крупного чиновника налоговой инспекции на получении взятки в четверть миллиона гривен.

Оперативное видео задержания сотрудниками СБУ и Государственной фискальной службы появилось на странице областного управления спецслужбы в Facebook.

Как стало известно, задержанного подозревают в систематическом вымогательстве взяток с местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные во время плановых проверок.

"Цена вопроса" колебалась в зависимости от размера установленных штрафных санкций, которые должны быть наложены на предприятие. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте после получения очередной неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен", – говорится в сообщении СБУ.

Сама операция была проведена 3 марта, а 5 марта чиновнику сообщили о подозрении по статье "получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение".

Ранее мы писали о задержании "добрых фей" из Государственной миграционной службы, которые предлагали за взятку ускорить оформление загранпаспортов.

Кроме того, сообщалось о задержании в Киеве на системном взяточничестве главного специалиста отдела контроля за благоустройством и охраны окружающей среды Дарницкой РГА.
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"Сегодня"

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