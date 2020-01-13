Серия ДТП под Запорожьем: в аварии попали семь машин, в том числе две полицейских

На трассе под Запорожьем утром 13 января произошла целая серия дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь автомобилей, среди которых оказались служебные машины полиции, спасателей и медиков.

Как выяснилось, первая авария случилась около 7:40, когда женщина за рулем Ford не справилась с управлением и въехала в кювет.

"Мы оказывали помощь пострадавшей. Женщина съехала с дороги в кювет, вызвала скорую и полицию. В момент, когда мы оказывали помощь женщине, в наш автомобиль влетел легковой автомобиль, а мы, в свою очередь, въехали в автомобиль полицейских, которые оформляли ДТП", – рассказал медик Александр Бабак.

Вследствие столкновения медики получили легкие травмы. На место происшествия вызвали вторую бригаду врачей и еще один наряд полиции. Но уже через полчаса на этом же участке произошла еще одна авария.

"Я стал одним из участников ДТП. Аварийный знак на дороге стоял не в том месте. У меня был выбор: выехать на встречную полосу, где на тот момент ехали автомобили, или же немного притормозить и въехать в автомобиль полиции. Я выбрал второй вариант. После столкновения с полицейской Toyota машину занесло, и я въехал в еще одну машину. Из-за гололеда на дороге автомашину занесло", – сообщил водитель ГСЧС, ехавший на переаттестацию в Запорожье.

По словам мужчины, авария произошла из-за неправильно расставленных аварийных знаков, которые после ДТП якобы были переставлены. В то же время, копы утверждают, что авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима.

В 9:30 в ГСЧС предупредили о том, что на трассе М-18 на участке между Запорожьем и Васильевкой гололед, сотрудники автодора обрабатывают автомобильное покрытие специальной смесью.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выясняли, почему в Украине стало больше ДТП. Кроме того, был составлен рейтинг городов, ставших рекордсменами по количеству аварий.

Стоит напомнить также, что самой распространенной причиной ДТП с пострадавшими оказалось превышение безопасной скорости . На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram