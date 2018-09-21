Скандал в приюте для людей с особыми потребностями под Запорожьем: "Вывезла инвалидов работать на огороде"

Громкий скандал разгорелся в Запорожской области с одним из приютов, где проживают люди с особыми потребностями. По данным местной прокуратуры, на днях медсестра интерната вывезла двоих человек на свой огород собирать урожай. Лишь благодаря усилиям силовиков (в прокуратуру поступило заявление) люди были освобождены из трудовой кабалы. Кроме того, в прокуратуре подозревают, что эксплуатация труда подопечных интерната была поставлена на поток.

"Была разоблачена преступная группа, в которую входили директор, его заместитель и медсестра. В ходе расследования задокументирован факт, что медсестра получила от директора и его заместителя разрешение на вывоз и трудовую эксплуатацию двоих подопечных", — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Спикер ведомства Андрей Рыбальченко уточнил для "Сегодня", что вывезенные из приюта люди должны были собрать на участке медсестры созревшую кукурузу:

"По месту проживания злоумышленницы был проведен обыск, во время которого с территории домохозяйства были освобождены подопечные "Таврийского дома инвалидов". Мы не исключаем того, что это далеко не первый случай".

Как уточнили нам в Запорожской облпрокуратуре, у "батраков" — 2-я группа инвалидности с детства и они были признаны нетрудоспособными по состоянию здоровья. К этому добавили, что замдиректора арестован судом и отправлен в СИЗО, а медсестра и директор пока на свободе из-за своего статуса: они — депутаты местного уровня (подозрение им должен объявить лично прокурор области). Если следствие докажет вину руководства приюта, им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Всего же в приюте 484 обитателя и не исключено, что "трудотерапии" подвергали любого из них. Все обстоятельства выяснит следствие.

В самом приюте вчера ситуацию отказались комментировать, но уточнили, что своих полей кукурузы у них нет, поэтому велика вероятность того, что земельный участок, о котором говорят в прокуратуре, — действительно может принадлежать медсестре.

Правда, в селе Таврическое, где находится приют, в версию прокуратуры пока верят неохотно.

"Мы на подворье у медсестры не были и не знаем, что и как происходило. Но многие знают директора и медсестру как очень порядочных людей. Люди просто возмущены!" — заявил нам глава сельсовета Николай Свириденко.

За последний месяц это уже второй случай, когда в Украине разгораются скандалы из-за эксплуатации интернатовских подопечных. В начале месяца подобный случай произошел на Житомирщине. Там несовершеннолетние обитатели работали грузчиками на торговой точке, которая принадлежит дочери директора интерната. Об этом нам сообщила спикер облуправления полиции Ольга Номерчук и уточнила, что было открыто уголовное производство. В то же время мальчишки уже заявили, что их никто не принуждал — они таким образом зарабатывали себе деньги на еду и на карманные расходы. Правозащитники не исключают, что подобное дело может закончиться для виновных админнаказанием в виде небольшого штрафа, не превышающим 1 тыс. грн.

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Пытки и разврат

С начала года в интернатах и приютах произошло несколько громких скандалов, которые стали известны общественности. Как оказалось, речь идет не только об использовании труда, но даже о сексуальных домогательствах и пытках. Одно из последних ЧП произошло в Рожищенском приюте Волынской области. Информацию об этом в августе обнародовала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которая побывала там с проверкой. Так она описала ситуацию на момент визита:

"У десятерых детей нашли следы избиения и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения".

Уже через несколько часов облполиция открыла уголовные производства по нескольким статьям. А после проверки одного из психоневрологических интернатов Черновицкой области омбудсмен также заявила, что здешние подопечные подвергались пыткам. Местная прокуратура начала проверки.