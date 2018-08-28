В Одесской области реабилитационный центр превратили в тюрьму

"Реабилитологи" могут по­­лучить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы

Организаторов реабили­­тационных центров для людей с алкогольной и наркотической зависимостью в Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы пациентов.

"По данным следствия, девять представителей преступной группировки организовали так называемые реабилитацион­ные центры, где удерживали людей против их воли. За пребывание там организаторы получали от "пациентов" и их родственников 3—10 тысяч грн ежемесячно", — говорят правоохранители.

В случае доказательства их вины "реабилитологи" могут по­­лучить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту незаконного содержания людей в реабилитационном центре в Броварах. Как написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сегодня ей сообщили о том, что в частном доме в Броварах удерживают людей против их воли.

Также мы писали, что в Днепропетровской области двоих сотрудников реабилитационного центра будут судить за незаконное лишение свободы шести человек. Соответствующий обвинительный акт Павлоградская местная прокуратура направила в суд.

А в Полтаве сотрудники полиции и прокуратуры разоблачили два реабилитационных центра, в которых силой удерживали 60 человек под предлогом "лечения" от алкогольной и наркотической зависимости.

Кроме того, мы сообщали о разоблачении подобного "реабилитационного центра" в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.