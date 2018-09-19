В Одессе из-за мурала харьковского художника разгорелся скандал

В Одессе из-за мурала харьковского художника Гамлета Зиньковского разгорелся скандал. Минувшей ночью в городе закрасили рисунок художника, а местные уличные художники в ответ начали расписывать уже испорченный мурал. Но только теперь вместо картины Гамлета, на которой была изображена голова мужчины с надписью "эта стена – мой дом", на стене появились нецензурные слова и "приветы" Харькову.

В Одессе харьковский художник без разрешения городских властей нарисовал еще шесть муралов. После уничтожения картин художника в мэрии решили официально заказать Гамлету еще несколько муралов.

Напомним, не так давно в Одессе на улице Бунина появился мурал с изображением кота, который уже успел стать местной достопримечательностью.

Кроме того, ранее одесский мурал попал в дайджест авторитетного издания о стрит-арте как один из лучших стрит-артов начала 2018 года. Эксперты назвали шедевром гигантскую цветущую лошадиную голову, которая с осени украшает стену жилого корпуса санатория имени Чкалова.