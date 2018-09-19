В Одессе из-за мурала харьковского художника разгорелся скандал

Сегодня, 20:13

Неизвестные уничтожают картины художника


В Одессе из-за мурала харьковского художника Гамлета Зиньковского разгорелся скандал. Минувшей ночью в городе закрасили рисунок художника, а местные уличные художники в ответ начали расписывать уже испорченный мурал. Но только теперь вместо картины Гамлета, на которой была изображена голова мужчины с надписью "эта стена – мой дом", на стене появились нецензурные слова и "приветы" Харькову.            

В Одессе харьковский художник без разрешения городских властей нарисовал еще шесть муралов. После уничтожения картин художника в мэрии решили официально заказать Гамлету еще несколько муралов.

Напомним, не так давно в Одессе на улице Бунина появился мурал с изображением кота, который уже успел стать местной достопримечательностью.

Кроме того, ранее одесский мурал попал в дайджест авторитетного издания о стрит-арте как один из лучших стрит-артов начала 2018 года. Эксперты назвали шедевром гигантскую цветущую лошадиную голову, которая с осени украшает стену жилого корпуса санатория имени Чкалова.
Одесса, Харьков, скандал, художник, мурал

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе из-за мурала харьковского художника разгорелся скандал". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Скриншот

Близкие мечты: в Одессе у рынка "Седьмой километр" появился яркий мурал

Сегодня, 17:39

На стене дома художник изобразила счастливую девочку на качелях

Одесса

В Одессе появился "пушистый" мурал

28 Августа, 20:32

Над рисунком трудится художница из США, которая работает под ником BKFoxx
Загрузка...

Днепр

На многоэтажке Днепра появились Эйнштейн на велосипеде и девушка на качелях

13 Августа, 00:36

Мегакартины размером превышают пятиэтажный дом

Крым

Фото: www.facebook.com/SaveSentsov

В Симферополе под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко

6 Августа, 18:10

Местные художники таким образом поддержали украинских политзаключенных
Загрузка...