Смертельное ДТП под Запорожьем: погибли два человека, еще двое ранены

Водитель Fiat выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ

Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

В результате серьезного ДТП под Запорожьем погибли два человека и еще двое пострадавших были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла 28 сентября, на трассе Днепропетровск – Мариуполь.

Предварительно было установлено, что мужчина 1995 года рождения, находясь за рулем Fiat Ducato, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2102. В результате аварии две пассажирки "Жигулей", 1958 и 1951 годов рождения, погибли на месте.

Водитель этой легковушки и пассажирка Fiat 1998 года рождения получили телесные повреждения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области.

По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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