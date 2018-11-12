Смертельное ДТП в Запорожье: погиб 22-летний мужчина

Мужчина не справился с управлением, врезался в столб и погиб

В Запорожье в ночь на 12 ноября на улице Чудовой водитель не справился с управлением и врезался в столб, от полученных травм 22-летний мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение безопасности дорожного движения", продолжается досудебное расследование.





Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.