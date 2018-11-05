Лежал на проезжей части: в Харькове легковушка наехала на мужчину

В Харькове легковой автомобиль Nissan наехал на 49-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. Пешеход погиб, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло поздно вечером 4 ноября на улице Бучмы неподалеку гаражного кооператива автомобиль. За рулем Nissan находилась 64-летняя женщина. Мужчина на момент аварии лежал на проезжей части, личность погибшего уже установили. На данный момент полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев ДТП, все обстоятельства устанавливаются.

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.