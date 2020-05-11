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Смертельное ДТП в Запорожской области: в лобовом столкновении погибли два человека

11 мая, 05:07

Руслан Ровик

Авария произошла, когда легковушка выехала на встречную полосу

В Запорожской области, на территории курортного города Бердянска, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, авария произошла 10 мая, около двух часов ночи.

Во время осмотра места происшествия копы выяснили, что водитель Daewoo Lanos, местный житель 1999 года рождения, на улице Макарова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Jetta, которым управлял житель Бердянска, 1989 года рождения.

В результате аварии водитель и один из пассажиров Daewoo Lanos, 1999 года, от полученных травм погибли на месте, еще двое пассажиров, местные жители 1999 и 2001 года рождения, а также водитель Volkswagen с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Было открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

При этом сотрудники полиции призвали местных жителей, у которых есть видеозаписи этого происшествия, или свидетелей ДТП обратиться к стражам порядка по телефону (095) 687-57-67 или 102.

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, отчего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило на припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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ДТП Бердянск Запорожская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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