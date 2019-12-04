Спецоперация по спасению летучих мышей прошла в Запорожье: видео

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Примерно полтысячи рукокрылых ютились на балконе многоэтажки в Запорожье. Место для зимовки выбрали неудачное, в старом ломе. Поэтому уже при первых морозах проснулись и громко пищали.

Прячутся в старой мебели, сбиваются вместе по углам и громко визжат. Такой была картина на общем балконе многоэтажки в Запорожье. Спасенных летучих мышей, а их было более полутысячи, доставили в Харьков. Здесь работает единственный в Украине Центр реабилитации рукокрылых.

"Вся машина заставлена была. Без остановок добрались, без происшествий. Один беглец был, полетал немножко. Поползал, заснул. Нормально вели себя, там, пищали", – рассказывает Ольга Дроздовская, волонтер.

Летучих мышей рассадили по картонным коробкам. Занесли их в специально оборудованный чердак. Всех летучих мышей необходимо было как можно быстрее взвесить, чтобы определить голодные ли, и дать им воды. Выкармливать найденышей будут в течение недели калорийными зоофобусами. Летучих мышей, а это оказались рыжие вечерницы, осмотрели биологи. Информацию о каждом внесли в журнал, а затем и в электронную базу данных.

Антон Влащенко, соучредитель Центра реабилитации рукокрылых:

"Мы определяем пол в первую очередь. Также смотрим его зубы. По зубам можно сказать, что он взрослый. Затем мы его окольцовываем".

В природе рукокрылые спят с ноября до начала апреля. Но если выберут неудачное место для зимовки, просыпаются раньше.

Алена Прилуцкая, руководитель Центра реабилитации рукокрылых:

"Должны крепко спать. Летучие мыши начали зимовать в городах последние 30 лет. И конечно, что пока не всегда их выбор верен".

После процедур вечерниц посадят в мешочки и отправят досыпать в холодильники. Раз в месяц будут будить, чтобы напоить и накормить. Сейчас в центре более семисот летучих мышей разных видов. Все занесены в Красную книгу. Весной, когда проснутся – им устроят громкий выпускной вечер.

Проблемы с зимовкой в этом году испытывают не только летучие мыши, а и ежи. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что киевлянин устроил приют для ежей в собственной квартире. Мужчина приютил шесть колючих животных. Все были истощены и зиму не пережили бы. Он должны набрать вес, а потом их выпустят на волю.

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